Durante los últimos tres días se han registrado diversos hechos de violencia en la capital del estado, con un saldo de al menos cinco personas asesinadas, entre un maestro de una escuela secundaria, un soldado del Ejército y un adolescente de 18 años de edad.

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Jesús González Hernández, dijo que hace falta que los grupos armados establezcan una tregua en zonas como la capital guerrerense, azotada por la violencia.

El obispo recordó que la Iglesia católica participó como intermediaria para una tregua que se pactó en el 2023, entre las organizaciones criminales, pero que fue en "la Sierra y no en las ciudades" , dijo en entrevista tras oficiar una misa en la catedral de Chilapa.

"Esa tregua se hizo en la Sierra y si sigue la tregua entre los grupos armados que se peleaban y se hartaron de tanto dolor y tanta muerte, pero en la ciudad falta que se haga esa tregua" , mencionó el prelado.

Este sábado por la noche, un grupo armado irrumpió en un antro llamado 'Bar Bar', donde fue torturado y asesinado el profesor, quien en su tiempo libre era DJ del establecimiento, junto con dos trabajadores.

"¿Qué llamado le haría a la Gobernadora (Evelyn Salgado) y al Alcalde de Chilpancingo (Gustavo Alarcón)" , se le preguntó al Obispo.