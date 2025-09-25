El proyecto incluye penas de uno a ocho años de prisión y multas superiores a 200 mil pesos, además de nuevas medidas para fortalecer el sistema de salud.

El Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que contempla sanciones de hasta ocho años de prisión para quienes fabriquen, distribuyan o vendan cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en el país.

La propuesta, derivada de la reforma constitucional de diciembre de 2024 que prohíbe estos dispositivos, establece además multas que irían de 11 mil 314 a 226 mil 280 pesos.

El documento plantea la prohibición absoluta en todo el territorio nacional de la adquisición, producción, comercialización, almacenamiento, transporte, importación, exportación y publicidad de vapeadores y sistemas similares, incluso a través de medios digitales.

La iniciativa define estos aparatos como dispositivos mecánicos o eléctricos capaces de calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, distintas al tabaco, para su inhalación.

Según la exposición de motivos, estudios de la Cofepris confirmaron la presencia de compuestos dañinos no declarados en las etiquetas, además de advertir sobre el riesgo de partículas tóxicas desprendidas de sus componentes.

El texto cita también advertencias de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), que señala que los vapeadores contienen sustancias como glicerina, propilenglicol y glicerol, capaces de provocar daños severos al ser inhaladas.

De acuerdo con la iniciativa, el uso de estos productos representa riesgos tanto para las personas usuarias como para terceros expuestos, además de implicar costos al sistema de salud pública en su atención.

El proyecto presidencial incluye también otras disposiciones:

La Secretaría de Salud asumirá la coordinación de los procesos de contratación consolidada de medicamentos, insumos y equipo médico de alta tecnología, con el propósito de mejorar la planeación y el abastecimiento.

Se propone un Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud para crear, sustituir o ampliar unidades médicas.

Se plantea la regulación de hemoderivados y su industrialización.

Se propone incluir diversas variantes de fentanilo en la lista de estupefacientes regulados.

