Vanessa Gurrola, modelo mexicana, detenida por matar a capo en EU
La influencer y El Chato habrían iniciado su relación en 2017, manteniéndose juntos durante siete años.
La influencer y modelo mexicana Vanessa Gurrola Peraza, de 32 años, fue detenida el pasado 10 de septiembre en San Diego, California, por presunto homicidio en primer grado. Según la ficha del registro de detenidos, la captura ocurrió a las 3:00 de la tarde, y actualmente Gurrola permanece recluida en la prisión para mujeres de Las Colinas, al este de la ciudad fronteriza.
Medios locales de Sinaloa señalan que la modelo e influencer está vinculada con el asesinato de Christian Espinoza Silver, alias "El Chato", presunto operador del Cártel de los Arellano Félix, ocurrido en febrero de 2024. Hasta el momento, su participación no ha sido confirmada oficialmente, pero se espera que el próximo 20 de octubre acuda a su primera audiencia para definir su situación legal en Estados Unidos.
El asesinato de “El Chato”
Christian Espinoza Silver fue asesinado el 17 de febrero de 2024 en el estacionamiento de los Palisade Apartments, cerca del centro comercial Westfield UTC en University City, San Diego.
- Espinoza conducía una BMW X6 acompañado de un hombre de 39 años.
- Un hombre armado abrió fuego contra el vehículo; El Chato fue trasladado al hospital y murió poco después.
- La policía estadounidense calificó el ataque como directo y planeado, y el acompañante sobrevivió.
Christian Espinoza era considerado un
miembro cercano del grupo liderado por Pablo Edwin Huerta Nuño
,
alias "El Flaquito"
,
dentro del Cártel de los Arellano Félix.
Su papel incluía colaborar con Héctor Manuel Gil García, conocido como "El Kado", operando en la frontera de Baja California y participando en actividades de tráfico, robos y corrupción sistemática.
Durante 2023 y 2024, ante atentados y presión policial, varios integrantes, incluido El Chato, se refugiaron temporalmente en Estados Unidos. La vida privada de El Chato cobró relevancia debido a su relación con Vanessa Gurrola, que comenzó aproximadamente en 2017 y habría durado siete años. Testimonios y registros digitales indican que la modelo fue su pareja sentimental y prometida. La influencer, con 1.4 millones de seguidores en Instagram, también fue coronada reina en los Juegos Flores del Carnaval de Mazatlán en 2011. Ambos compartieron en redes viajes internacionales a los mismos destinos, como París, Disney, Cancún y Los Cabos. Algunas historias de Instagram muestran a la pareja en el departamento de los Palisade Apartments, lugar donde ocurrió el homicidio. Hasta el 26 de septiembre de 2025, la cuenta de Gurrola no ha mostrado actividad, siendo su última publicación fotografías de un viaje. Vanessa Gurrola permanece detenida en Las Colinas, a la espera de su primera audiencia judicial en Estados Unidos el 20 de octubre de 2025, donde se definirá su situación legal en relación con el homicidio de Christian Espinoza Silver.
