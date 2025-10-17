La influencer y El Chato habrían iniciado su relación en 2017, manteniéndose juntos durante siete años.

La influencer y modelo mexicana Vanessa Gurrola Peraza, de 32 años, fue detenida el pasado 10 de septiembre en San Diego, California, por presunto homicidio en primer grado. Según la ficha del registro de detenidos, la captura ocurrió a las 3:00 de la tarde, y actualmente Gurrola permanece recluida en la prisión para mujeres de Las Colinas, al este de la ciudad fronteriza.

Medios locales de Sinaloa señalan que la modelo e influencer está vinculada con el asesinato de Christian Espinoza Silver, alias "El Chato", presunto operador del Cártel de los Arellano Félix, ocurrido en febrero de 2024. Hasta el momento, su participación no ha sido confirmada oficialmente, pero se espera que el próximo 20 de octubre acuda a su primera audiencia para definir su situación legal en Estados Unidos.

El asesinato de “El Chato”

Christian Espinoza Silver fue asesinado el 17 de febrero de 2024 en el estacionamiento de los Palisade Apartments, cerca del centro comercial Westfield UTC en University City, San Diego.

Espinoza conducía una BMW X6 acompañado de un hombre de 39 años.

de 39 años. Un hombre armado abrió fuego contra el vehículo ; El Chato fue trasladado al hospital y murió poco después.

; El Chato fue trasladado al hospital y murió poco después. La policía estadounidense calificó el ataque como directo y planeado, y el acompañante sobrevivió.