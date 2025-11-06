La Fiscalía estatal informó que ambos sujetos cuentan con órdenes de aprehensión por su autoría intelectual y material en el asesinato que se registró el pasado 19 de octubre en una ranchería de Apatzingán.

Los presuntos criminales César Sepúlveda Arellano, 'El Botox', señalado como líder del grupo 'Los Blancos de Troya', y Jonathan 'N', apodado 'Timbas', están señalados por la Fiscalía de Michoacán como los responsables del asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo.

Previo a ese asesinato, el 6 de octubre, la víctima había sido secuestrada y liberada un día después en medio de amenazas, se añadió.

"El 19 de octubre, Bravo Manríquez se desplazaba en su vehículo Volkswagen blanco, acompañado de su escolta, rumbo al tianguis limonero de Apatzingán, procedente de Morelia. Minutos después de su llegada, recibió una llamada telefónica y abordó una camioneta Toyota Tacoma, color gris, con destino a un inmueble de la localidad de Cenobio Moreno, donde ya lo esperaban El Botox, El Timbas y otras personas más" , se relató.

"En ese lugar, los agresores accionaron armas de fuego contra Bernardo Bravo, privándolo de la vida. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a bordo de su propio vehículo y abandonado en el tramo carretero Camino a Tepetates, donde fue localizado al día siguiente" .

'El Botox' es un objetivo prioritario de las autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán por sus extorsiones en contra de varios sectores, además de limoneros, como aguacateros, y otros comerciantes de la zona.

Asimismo, porque este sujeto, de aproximadamente 40 años y por el cual ofrece la Fiscalía una recompensa de hasta 100 mil pesos para ser detenido, tiene nexos con otros grupos criminales como 'Cárteles Unidos', 'Los Viagras' y una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 23 de octubre, en un operativo en la localidad de Cenobio Moreno, donde tiene sus operaciones el sujeto señalado, se detuvo a Esmeralda 'N', señalada como su pareja, por el delito de extorsión.

El 25 de junio pasado, también detuvieron al hermano de 'El Botox', Cirilo Arellano Sepúlveda, 'El Capi', objetivo criminal clave del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).