Un día antes de tomar protesta como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Itzel Quiroz García, viuda del asesinado alcalde Carlos Manzo Rodríguez, habría recibido una amenaza presuntamente atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información difundida por el periodista Nacho Lozano , el mensaje fue enviado vía WhatsApp el 4 de noviembre , horas antes de que Quiroz asumiera la alcaldía. En el texto, los presuntos miembros del grupo criminal afirmaban tener el control de Uruapan, adjudicaban el asesinato de Manzo y advertían que “terminarían el trabajo” .

"Atención. Somos CMNG, CJNG, R1, R2, R5 y LA GORDA. Había un acuerdo con el gobierno federal y no lo están respetando. Nosotros fuimos los que organizamos lo de Carlos Manzo pero el gobierno ya tiró la bandera y ahora nos culpa solo a nosotros, y para demostrarlo vamos a terminar el trabajo. Este mensaje va dirigido a todos los que se sienten muy v*rgas" , se lee el texto.

El mensaje también incluía acusaciones sobre supuestos acuerdos incumplidos con el gobierno federal y mencionaba a más de 40 funcionarios, legisladores y trabajadores municipales, entre ellos los diputados Víctor Manríquez (MC), Guillermo Valencia (PRI) y Carlos Tafolla (independiente).

“Las amenazas también se hicieron extensivas a otros 40 funcionarios y trabajadores del gobierno municipal de Uruapan. También amenazaron a sus familiares. Esta amenaza les llegó simultáneamente a los teléfonos la noche del martes para que renuncien” , relató Lozano durante su noticiero en Imagen Televisión.

Grecia Quiroz asume bajo fuertes medidas de seguridad

A pesar de la amenaza, Grecia Quiroz rindió protesta el 5 de noviembre como presidenta municipal sustituta de Uruapan, durante una sesión extraordinaria del Congreso de Michoacán, en la que 38 de los 40 diputados presentes votaron a favor de su designación.

Su toma de protesta se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, mientras cientos de ciudadanos se congregaban en la plaza principal para exigir justicia por el asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, en pleno centro de Uruapan.

El diputado Alejandro Bautista Tafolla, integrante del grupo político del exalcalde, acusó desde tribuna al gobierno federal de omisión en el caso. Recordó que Manzo solicitó en repetidas ocasiones una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin obtener respuesta.

“No me voy a doblar”: mensaje de fuerza y reclamo

Durante su discurso ante la multitud, Grecia Quiroz se dirigió al gobierno federal con un tono firme y de reclamo:

“Mi visita a Claudia Sheinbaum no fue para doblar las manos, sino para exigir justicia, para pedir que voltee a ver a nuestro municipio, que saquen a todos esos delincuentes que hay en la zona, para que ninguno de los nuestros tenga que vivir bajo la extorsión” .

Entre gritos de “¡Justicia para Manzo!” y reclamos hacia el gobernador, la nueva alcaldesa prometió continuar el proyecto político y social de su esposo, conocido como el “Movimiento del Sombrero”, centrado en atender la violencia y las necesidades de las comunidades uruapenses.





“No vamos a dejar que nadie venga a ensangrentar más a los uruapenses. Vamos a seguir caminando con el movimiento independiente del sombrero. Yo necesito de la ayuda de ustedes, necesito que no me dejen sola” , expresó ante miles de asistentes.

Ante la multitud reunida en la Plaza Morelos, Quiroz pidió el respaldo de la ciudadanía para poder gobernar bajo resguardo militar y seguir adelante con las acciones de su administración.

“Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable. Tendrían que venir y matarnos a todos para que esta lucha deje de caminar en las calles” , declaró entre aplausos.

El mismo día, más de 70 mil uruapenses participaron en una caravana pacífica vestida de blanco, organizada por cámaras empresariales, productores de aguacate y comerciantes. Recorrieron más de siete kilómetros hasta la plaza donde se rindió homenaje a Carlos Manzo.

Mientras tanto, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Sheinbaum, busca atender la violencia que afecta la región.