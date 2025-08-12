La universidad resolvió la baja definitiva del docente involucrado en el altercado con el alumno Manuel Martínez, quien ya había sido expulsado.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) resolvió la baja definitiva del profesor Ángel 'R', a tres semanas del altercado con el estudiante Manuel Martínez que fue grabado en video y se viralizó en redes sociales el pasado 25 de julio.

En las imágenes, captadas dentro de un aula, se observa cómo el alumno golpea en repetidas ocasiones al docente durante una clase, hecho que generó denuncias cruzadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y abrió una investigación interna en la universidad.

El Comité de Ética y Conflictos de Interés, con la participación del Órgano Interno de Control y representantes de la Secretaría de la Contraloría estatal, concluyó que el profesor incurrió en faltas que vulneraron los principios de legalidad, respeto, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Con base en este dictamen, se determinó su separación definitiva del cargo y se dio vista a las autoridades competentes para los efectos legales correspondientes.

Por su parte, el estudiante implicado ya había sido expulsado de manera definitiva en los primeros días posteriores al incidente, medida que fue confirmada por la institución y por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Hidalgo, Daniel Fragoso.

El caso generó protestas de un sector del alumnado que denunció presuntos casos de acoso y maltrato en la universidad, lo que llevó a mesas de trabajo entre autoridades educativas y el rector Felipe Olimpo Durán Rocha. Aunque el proceso académico contra ambos protagonistas del video ha concluido, la PGJEH mantiene abiertas las carpetas de investigación por lesiones presentadas por las dos partes.