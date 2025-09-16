El Tribunal Electoral argumenta que el proceso 2026-2027 implicará un volumen histórico de elecciones e impugnaciones.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó a la Cámara de Diputados una ampliación de 260 millones de pesos en su presupuesto para 2026, con el argumento de que iniciará el proceso electoral “más grande de la historia”, el cual culminará en 2027.

En 2025, el Tribunal operó con un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos y atendió más de 5 mil impugnaciones derivadas de los comicios federales y locales en materia judicial. Para 2026, plantea un presupuesto de 4 mil 9 millones de pesos, al anticipar hasta 18 mil 259 inconformidades relacionadas con la creación de nuevos partidos, la elección en Coahuila y el arranque del proceso electoral de 2027.

Ese proceso incluirá la elección de:

500 diputados federales

850 juzgadores nacionales y 5 mil locales

17 gobernadores

Congresos y ayuntamientos en las 32 entidades del país

El Tribunal subrayó que la desaparición de la Sala Especializada, ordenada por el Congreso, no representó ahorros, ya que el centenar de trabajadores fue reubicado en otras áreas y el inmueble utilizado se encuentra en reparación.

Asimismo, se prevé la creación de una Unidad Especializada para atender los procedimientos especiales sancionadores (PES), lo que implicará gastos adicionales.

El órgano jurisdiccional informó que, pese a la carga de trabajo prevista, reducirá 38 plazas y contará con 2 mil 202 empleados permanentes y eventuales. No obstante, 197 millones de pesos del aumento solicitado se destinarán a servicios personales relacionados con la elección federal, que pasarán de 661 millones a 859 millones.

En total, el 82.7% de los recursos planteados para 2026 (equivalente a 3 mil 318 millones de pesos) se asignará al rubro de servicios personales.