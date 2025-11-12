En las imágenes se aprecia como tres mujeres lanzan golpes y patadas contra otra que está en el piso, quien trata de defenderse lanzando algunas patadas al aire.

Tres mujeres fueron captadas golpeando a otra en el estacionamiento de una tienda Walmart, en Cumbres, al poniente de Monterrey.

El video fue grabado por el conductor de un auto que estaba en el lugar.

Una joven que viste una chamarra blanca le lanza dos patadas en la cabeza a la que permanece en el piso.

Tras quince segundos, las tres agresoras se retiran del lugar y suben a una camioneta KIA negra, para después abandonar el establecimiento.

Los hechos ocurrieron en la tienda Walmart localizada sobre Paseo de los Leones, en la Colonia Cumbres, sexto sector.