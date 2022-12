Tren Maya estará bajo mando del Ejército, asegura AMLO

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que todo lo que es propiedad de la nación se tiene que cuidar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que el Tren Maya estará bajo el mando de la Defensa Nacional (Sedena) porque, afirmó, si estuviera bajo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) "no aguantaría la primera insinuación, ni el primer cañonazo" para que sea privatizado.

"¿Quién nos puede garantizar que estos bienes de la nación se cuiden? Pues una institución como la Secretaría de la Defensa no sólo es porque ellos están ayudando en la construcción, no sólo es porque están actuando con rectitud, con profesionalismo, con honestidad, es también dejarles todas estas obras a una institución fuerte, porque Fonatur... ¿saben qué hicieron con Fox? En Cancún vendieron terrenos a 5 minutos del aeropuerto actual de Cancún, que por cierto esta concesionario es privado, bueno, a 7 pesos el metro cuadrado, ni lo que cuesta un metro de alfombra, por cierto, manglares, y no apareció ningún pseudoambientalista" , dijo

"Entonces, ¿cómo se lo vamos a dejar a Fonatur? No aguanta ni la primer insinuación ni el primer cañonazo. Entonces todo esto que es de la nación, de los mexicanos, lo tenemos que cuidar" , expresó el presidente.