La Presidenta asegura que el proyecto avanza y permitirá una mejor distribución de combustibles

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la operación del Tren Maya de carga ayudará a reducir el costo de la gasolina en el país, al mejorar su distribución en la región sur-sureste.

Durante un discurso en Playa del Carmen, Quintana Roo, Sheinbaum explicó que el proyecto, prometido desde el sexenio anterior, ya registra avances.

“Hoy en la tarde vamos a visitar la obra del Tren Maya de carga. ¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina” , señaló ante habitantes del municipio.

También reiteró que el Tren Maya no será únicamente para pasajeros. “Nos comprometimos también a que el Tren Maya no solo va a ser de pasajeros, sino de carga y ya va avanzado”, dijo.

Un proyecto heredado y costoso

La iniciativa fue planteada originalmente por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el ferrocarril tendría funciones turísticas, de transporte de pasajeros y de carga. En diciembre de 2018, López Obrador anunció:

“Vamos a construir un ferrocarril moderno de mil 500 kilómetros, ferrocarril para pasajeros, para el turismo y para carga (…) Una inversión de cerca de 150 mil millones de pesos”.

Sin embargo, el costo final de la obra superó los 500 mil millones de pesos y, tras su inauguración, el sistema arrancó únicamente con trenes y vías para uso de pasajeros. Aun así, durante su gobierno insistió en que el proyecto incluiría transporte de carga. En su conferencia del 14 de enero de 2020 afirmó: “Tenemos que trabajar mucho en los siete tramos… porque va a ser para un tren turístico hasta de 160, 180 kilómetros por hora… Tren de pasajeros (…) y tren de carga”.

Sheinbaum adelantó que este mismo sábado supervisaría el avance del tramo destinado exclusivamente a carga, considerado clave para ampliar la red logística y abaratar el costo de los combustibles en la región. El Gobierno federal no ha precisado la fecha en que podría iniciar operaciones la modalidad de carga del Tren Maya, pero la Presidenta aseguró que los trabajos “ya van avanzados”.