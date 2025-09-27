El miércoles trascendió el caso de 'Mina', luego de que fue difundido un video en el que se ve al ejemplar postrado, en un lugar lleno de moscas y con una enfermedad visible en la piel.

El Zoológico La Pastora informó esta noche que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trasladó a la osa 'Mina' a las instalaciones de Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo.

En un comunicado, el Zoológico, que es administrado por el Parque Fundidora, detalló que el traslado fue determinado por la Profepa, una vez concluidos los procedimientos legales correspondientes.

"Se realizó bajo los protocolos de seguridad y manejo, cumpliendo con los criterios establecidos por la autoridad federal" .

"Durante el proceso, el equipo del Zoológico La Pastora participó en la preparación y apoyo logístico, con el objetivo de asegurar que el traslado se llevara a cabo de manera segura y priorizando el bienestar de Mina" .

La Fundación Invictus, localizada en Pachuca, Hidalgo, ya ha recibido a otros osos 'regios', pues en 2022 fue trasladado un osezno que fue herido de bala, en Santiago.

El miércoles trascendió el caso de 'Mina', luego de que fue difundido un video en el que se ve al ejemplar postrado, en un lugar lleno de moscas y con una enfermedad visible en la piel.

Al respecto, el zoológico de La Pastora administrado por el organismo estatal Parque Fundidora, emitió un comunicado en el que argumentó que hace dos años la Profepa les pidió cuidar al animal, que fue rescatado.

Precisó que la osa negra americana, llegó con enfermedades graves e irreversibles, con infección bacteriana, problemas renales, hepáticos y en las patas.

Ciudadanos y organismos de protección animal externaron su indignación por las condiciones de salud en las que estaba la osa.

Tras la difusión del video, al día siguiente la Secretaría de Medio Ambiente, Parques y Vida Silvestres y la Profepa acudieron al parque para inspeccionar al ejemplar, que está en la categoría de peligro de extinción.

Repentinamente, a las 11:40 horas, las autoridades cerraron el parque, con cadenas en el portón principal, y hubo familias que no pudieron entrar.

Ayer, la Profepa señaló que la responsabilidad total sobre el cuidado y resguardo de la osa enferma en el zoológico de La Pastora corresponde a la autoridad local desde el 2023.

La dependencia federal anunció que intervendrá en el caso en vista de la gravedad en que se encuentra el ejemplar.