Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, fue enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Jorge Armando “N”, apodado como “El Licenciado” y señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, El Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, el movimiento se llevó a cabo entre la noche del 20 de noviembre y la madrugada de este viernes, bajo un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Guardia Civil de Michoacán.

Te puede interesar Buscan a familia de Uziel Cruz Muñoz, lesionado en accidente en Nogales

“El Licenciado” fue detenido días antes en Morelia, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión relacionada con el homicidio del alcalde. Tras su captura, la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso aseguró haber reunido “datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y científicos” que lo vincularían con la planeación del ataque perpetrado el pasado 1 de noviembre en el centro de Uruapan.

Luego de rendir declaración ante la autoridad ministerial, el imputado salió de las instalaciones escoltado a bordo de un vehículo blindado tipo Black Mamba Sandcat, que lo trasladó por tierra hacia el penal federal. Durante todo el trayecto se mantuvo un cerco de seguridad permanente, debido al riesgo operativo asociado a su presunto perfil dentro de una célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones de la FGE michoacana apuntan a que Jorge Armando “N” habría fungido como mando operativo de la célula que ejecutó el homicidio, con la tarea de presionar a los autores materiales para que consumaran el crimen aun cuando el alcalde estuviera acompañado.

Es acusado de ser el presunto autor intelectual del alcalde Carlos Manzo

El ataque ocurrió la noche del 1 de noviembre, en el marco de actividades por el Día de Muertos en Uruapan. Carlos Manzo recibió seis impactos de arma de fuego y, aunque fue trasladado con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel, falleció horas después. En el lugar fue abatido uno de los agresores y otros dos fueron detenidos por autoridades municipales.

Días más tarde, el 10 de noviembre, fueron localizados sin vida Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes, según las indagatorias, habrían participado en el ataque junto con “El Licenciado”. La recuperación de un teléfono celular permitió identificar mensajes en un grupo de mensajería donde se habría coordinado la agresión.

En paralelo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que las declaraciones de los detenidos y los mensajes recuperados señalan como presunto jefe de la célula a Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, supuesto operador del CJNG en la región. De acuerdo con el funcionario, este personaje habría sido quien dio la orden directa para asesinar al alcalde.

García Harfuch afirmó que la prioridad del Gobierno de México es ahora capturar a “El R1”, considerado una pieza clave del grupo delictivo. La investigación sigue abierta con análisis cibernéticos, nuevas órdenes de aprehensión en trámite y operativos simultáneos en Michoacán.