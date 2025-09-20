El accidente fue reportado minutos antes de las 19:00 horas cerca al cruce de las calles Laderas y Riveras, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, informó Protección Civil estatal.

La caída de una avioneta cerca del Río Pesquería ha dejado, hasta el momento, dos personas fallecidas, en García, Nuevo León.

El accidente fue reportado minutos antes de las 19:00 horas cerca al cruce de las calles Laderas y Riveras, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, informó Protección Civil estatal.

Hasta el lugar se trasladaron Bomberos, rescatistas de diferentes dependencias y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Una fuente confirmó que había dos personas fallecidas en el accidente, del cual aún se desconocen las causas.