Un tornado sorprendió a San Cristóbal de las Casas este miércoles, provocando daños en viviendas, locales, vehículos y el tendido eléctrico. Protección Civil recorre las zonas afectadas para evaluar el impacto.

Un tornado se registró la tarde de este miércoles en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas, dejando a su paso daños materiales en viviendas, comercios, mercados y vehículos estacionados.

De acuerdo con testigos, el fenómeno ocurrió alrededor de las 13:15 horas en las inmediaciones del mercado José Castillo Tielemans, donde varios locales y casas perdieron techos debido a la fuerza del viento.

Zonas más afectadas

Protección Civil estatal informó que los puntos con mayores daños fueron:

Centro histórico

Barrio El Cerrillo

Plazuela de Santo Domingo

Barrio Mexicanos

Barrio San Francisco

Mercado José Castillo Tielemans

En la plazuela de Santo Domingo, donde se concentran decenas de negocios de artesanías, se reportó la caída de cables de energía eléctrica, ramas y árboles, lo que también ocasionó daños a vehículos.

Evaluación de daños

Socorristas y brigadas de Protección Civil realizan recorridos para cuantificar las afectaciones. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

El área de monitoreo de riesgos de Protección Civil explicó que la formación de este tipo de fenómenos ocurre cuando interactúan aire caliente y húmedo en superficie con aire frío en altura, sumado a cambios bruscos en la dirección del viento (cizalladura).