La depresión tropical Doce-E se convirtió en la tormenta tropical Lorena. El sistema se localiza frente a las costas del Pacífico y generará lluvias intensas, rachas de viento de hasta 95 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros en estados como Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco y Colima.

A las 09:15 horas de este martes, la depresión tropical Doce-E se intensificó y alcanzó la categoría de tormenta tropical Lorena en el océano Pacífico nororiental, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del ciclón se localizó a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/h.

Estados afectados

Los desprendimientos nubosos del sistema ocasionarán:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit

(75 a 150 mm): Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima y Michoacán

(50 a 75 mm): Jalisco, Colima y Michoacán Rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán

de 50 a 70 km/h y de 2.5 a 3.5 metros: de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California y Sinaloa

Las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas.

Recomendaciones de protección

Las autoridades llamaron a la población de los estados costeros a:

Atender los avisos del SMN y la Conagua

y la Seguir recomendaciones de Protección Civil

Extremar precauciones ante vientos fuertes y oleaje elevado, que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

La tormenta tropical Lorena continuará avanzando hacia el noroeste con potencial de provocar fuertes lluvias, rachas intensas de viento y oleaje elevado en gran parte del Pacífico mexicano. Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su trayectoria.