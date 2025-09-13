El SMN informó que la tormenta tropical Mario y otros sistemas provocarán lluvias fuertes a intensas en gran parte de México, incluyendo Sonora, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante las próximas horas se mantendrán condiciones de lluvias en gran parte del país, debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos, entre ellos la tormenta tropical Mario.

Una vaguada de altura ocasionará chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

En tanto, la tormenta tropical Mario, ubicada en el océano Pacífico, provocará precipitaciones fuertes en estados del occidente del país.

Canales de baja presión y humedad del Golfo y Pacífico

El SMN indicó que canales de baja presión en el centro y oriente del país, junto con inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del Golfo de México y el Pacífico, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y sur del territorio nacional.

Onda tropical 32 en el sureste

La onda tropical número 32 recorrerá el sureste del país, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en la Península de Yucatán, además de precipitaciones intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México se prevé una mañana nublada con lluvias aisladas y ambiente fresco, mientras que por la tarde continuará el cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y la Ciudad de México.