la Capitanía del Puerto de Manzanillo ordenó el cierre a la navegación de embarcaciones menores —como lanchas pesqueras y embarcaciones recreativas— ante el potencial aumento del oleaje provocado por la tormenta tropical Ivo. La restricción permanecerá activa hasta nuevo aviso.

La Unidad Estatal de Protección Civil del estado mantiene un seguimiento riguroso del fenómeno, implementando operativos y recorridos en playas para evaluar riesgos. Además, se exhorta a la población a evitar el ingreso al mar y abstenerse de visitar zonas costeras.

Trayectoria, posibles afectaciones y alertas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que Ivo se desplaza sobre el Pacífico con rumbo oeste-noroeste, y aunque no se espera que toque tierra firme, generará lluvias fuertes y oleaje elevado en Colima, Michoacán y Jalisco. Se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en la costa de Colima.

Autoridades marítimas y de Protección Civil mantienen vigilancia constante y llamamientos a la población para extremar precauciones y evitar el ingreso a zonas costeras.