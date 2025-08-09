Álvaro Obregón permanece en Alerta Roja, mientras otras 15 alcaldías tienen alertas Naranja y Amarilla por lluvias y granizo.

La Ciudad de México vivió la tarde de este sábado 9 de agosto una intensa jornada de lluvias, actividad eléctrica y caída de granizo, que generó afectaciones viales, inundaciones y la activación de alertas meteorológicas en distintas alcaldías.

Alrededor de las 18:00 horas, cámaras de la Torre Latinoamericana captaron el momento en que un potente rayo impactó contra el suelo, generando un destello que iluminó el cielo capitalino. La fuerza del trueno fue tal que provocó vibraciones detectadas por sismógrafos y activó de forma preventiva la aplicación SkyAlert.

La empresa aclaró posteriormente que no se trató de un microsismo, sino de un trueno registrado en la colonia Las Águilas, en Álvaro Obregón.

"Este es un desarrollo experimental que está sujeto a errores. Sin embargo, estamos trabajando en mejorar el algoritmo ante la sensibilidad instrumental que se requiere para detectar sismos de baja magnitud" , precisó la compañía.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja en Álvaro Obregón por lluvias fuertes y posible caída de granizo. También emitió Alerta Naranja para Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa y Magdalena Contreras; mientras que Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco permanecen en Alerta Amarilla.

Entre las afectaciones reportadas se encuentran encharcamientos en Parque Lira y Avenida Tránsito, colonia Tacubaya, en Miguel Hidalgo; así como inundaciones en Calzada Ignacio Zaragoza y República Federal del Sur, colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. También se registraron problemas viales en la carretera Picacho-Ajusco y la suspensión temporal del servicio en la Línea 3 del Cablebús debido a la tormenta eléctrica.

