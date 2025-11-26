El joven, estudiante del CECyTE número 7, fue localizado sin vida y con signos de violencia en un terreno baldío.

Un adolescente de 15 años fue localizado sin vida la noche del martes 25 de noviembre en el municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, luego de haber sido reportado como desaparecido por su familia.

El menor salió de su casa alrededor de las 06:30 horas para acudir a clases en el CECyTE número 7, en San Andrés Ahuahuastepec. Sin embargo, no regresó a la hora habitual, lo que llevó a sus familiares a iniciar su búsqueda y a notificar a las autoridades.

Cerca de las 20:30 horas, el número de emergencias 911 recibió un reporte sobre una persona inconsciente en un terreno baldío ubicado a unos pasos del fraccionamiento Los Girasoles. Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala confirmaron que se trataba del joven buscado.

El adolescente fue encontrado suspendido de un árbol y con quemaduras en buena parte del cuerpo, aproximadamente un kilómetro del plantel educativo, en un predio cercano a las calles Niños Héroes y Bosque de Catarina, en el fraccionamiento Los Girasoles. Paramédicos acudieron al sitio, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Versiones en investigación

Hasta ahora, las autoridades manejan diferentes líneas de investigación. Entre ellas, que el joven pudo haber intentado apagar un árbol incendiado y sufrió quemaduras, o que el fuego pudo haber sido provocado de manera intencional. La Fiscalía General del Estado (FGJE) no ha confirmado ni descartado ninguna hipótesis, incluidas las posibilidades de un hecho violento, un accidente o un evento autoinfligido.

Al lugar acudieron agentes de la Policía de Investigación, peritos de la FGJE y personal del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recopilación de indicios. También se revisan cámaras de seguridad y se entrevista a posibles testigos.