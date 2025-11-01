Seis meses después del crimen, una testigo apunta hacia un familiar cercano

A casi seis meses del asesinato de Valeria Márquez, influencer y modelo tapatía, el caso dio un giro inesperado con la revelación de un presunto autor intelectual vinculado al crimen. La información fue difundida por el periodista argentino Javier Ceriani en su programa de YouTube, donde se presentó el testimonio de una mujer identificada como “Ana”, allegada a la familia paterna de la víctima.

Según “Ana”, la familia de Valeria sospecha que Armando, tío y socio de la influencer, podría estar relacionado con el homicidio, ocurrido el 13 de mayo de 2025 dentro del salón de belleza que ambos administraban en Zapopan, Jalisco.

"La tía de Valeria le comentó a este familiar que se le hizo muy raro porque el salón, aunque estaba vacío ese día, ese salón siempre estaba lleno, bueno era por cita, pero el bussiness partner de Valeria era su tío. Y el tío y su novio ahí trabajaban los dos y ellos siempre estaban ocupados, pero, casualmente, ese día no estaba ni el tío ni el novio" , relató la testigo, cuya identidad fue protegida durante la emisión.

Circunstancias que despiertan sospechas

En la entrevista difundida el viernes 31 de octubre, “Ana” explicó que tanto Armando como el novio de Valeria solían estar presentes en el salón diariamente, pero el día del crimen ninguno de los dos se encontraba en el lugar. Además, señaló que apenas dos días después del homicidio, Armando y su pareja viajaron, lo que incrementó las sospechas de la familia.

El testimonio también recuerda un episodio durante el funeral de la influencer: "Dijo la tía de Valeria que cuando platicó con el papá de Valeria le dijo que pues ahí dejara las cosas y que no investigara más porque, para ella, el tío estuvo involucrado en eso” , expresó “Ana”.

El asesinato de Valeria Márquez

Valeria Márquez, de 23 años, fue atacada mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok en su salón, Blossom The Beauty Lounge. Durante la grabación, un hombre ingresó, preguntó por ella y disparó antes de huir en motocicleta. La escena quedó registrada en redes sociales.

Antes de su muerte, Valeria compartía contenido de belleza, estilo de vida y viajes, acumulando más de 113,000 seguidores en TikTok e Instagram. Tras el asesinato, surgieron diversas teorías y audios filtrados, incluyendo uno en el que supuestamente denunciaba abuso emocional por parte de su expareja, aunque la autenticidad no fue confirmada. También se reportó que su casa fue saqueada poco después de los hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha confirmado si Armando es considerado sospechoso del crimen. Salvador González de los Santos, fiscal general, indicó que la investigación continúa abierta, pero enfrenta obstáculos debido a la “resistencia de algunas personas clave para declarar”.

Cabe recordar que Armando no solo era tío de Valeria, sino también su socio en el salón donde ocurrió el asesinato. Ambos vivían en la misma casa y habían trabajado juntos durante años. Hasta la fecha, sus declaraciones públicas se han limitado a su calidad de testigo y familiar, sin ser imputado oficialmente por las autoridades.

Las autoridades mantienen varias líneas de investigación y no han emitido nuevas órdenes de aprehensión ni han informado sobre avances significativos en el caso.