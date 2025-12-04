El resumen anual revela que los mexicanos centraron su interés en la educación, el deporte y la tecnología, destacando consultas sobre el Mundial de Clubes, la Beca Rita Cetina y figuras como Kendrick Lamar y Florinda Meza.

El listado anual de tendencias de Google México para 2025 ofrece una radiografía precisa de los intereses que dominaron la conversación pública digital en el país. El reporte, conocido como "El Año en Búsquedas", destaca una mezcla de temas educativos, deportivos y tecnológicos, así como fenómenos de la cultura pop y sucesos de impacto global.

En el rubro general, las consultas se concentraron en eventos masivos y herramientas digitales. El Mundial de Clubes y la Beca Rita Cetina encabezaron las preferencias. La beca generó un volumen alto de tráfico debido a la necesidad de información sobre pagos, requisitos y calendarios de depósito para los nuevos beneficiarios.

La tecnología también tuvo un papel protagónico con términos como Gemini, DeepSeek y el lanzamiento del iPhone 17, evidenciando la curiosidad nacional por la inteligencia artificial y los dispositivos móviles de última generación.

Personajes del año

En cuanto a las figuras públicas nacionales, el listado rompió pronósticos al no incluir a celebridades habituales como Ángela Aguilar. En su lugar, el Top 5 de mexicanos más buscados fue liderado por Florinda Meza, impulsada por el estreno de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, la cual revivió polémicas sobre su vida personal.

El segundo puesto lo ocupó el futbolista Gilberto Mora, joven promesa de 17 años que igualó un récord histórico en la liguilla. La lista se completó con Mariana Botas y Aldo de Nigris, participantes del reality La Casa de los Famosos México 3, y Wendy Guevara, quien se mantuvo en tendencia tras sufrir el robo de su celular y la filtración de contenido privado.

A nivel internacional, el rapero Kendrick Lamar dominó las búsquedas tras su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2025. Futbolistas como Sergio Ramos (Monterrey) y James Rodríguez (León) también figuraron en el ranking general debido a su llegada a la Liga MX.

Momentos virales

El año 2025 trajo consigo términos y situaciones que capturaron la atención masiva. La fiebre por los juguetes Labubu y la tendencia digital Peanutize Me se viralizaron en redes sociales. Sin embargo, el evento de mayor impacto global fue El Cónclave, derivado del sensible fallecimiento del Papa Francisco, suceso que marcó la agenda informativa mundial.

En el ámbito del entretenimiento, las películas más consultadas fueron Nosferatu, Cómo Entrenar a tu Dragón y Superman. En televisión, series como El Juego del Calamar y La Casa de los Famosos mantuvieron su hegemonía.

In Memoriam

El apartado de obituarios reflejó el duelo colectivo por figuras icónicas. Las búsquedas se dispararon ante la muerte de Paquita la del Barrio, Ozzy Osbourne y el Papa Francisco. A nivel nacional, el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, generó una oleada de consultas debido al contexto de violencia en Michoacán y las investigaciones posteriores que involucraron al crimen organizado.

Finalmente, el deporte se consolidó como un pilar de las búsquedas con torneos como la Copa Oro, la Champions League y peleas de boxeo estelares como Canelo vs. Crawford. Los clásicos del futbol mexicano, como el América vs. Guadalajara, se mantuvieron entre los eventos más rastreados por la afición.