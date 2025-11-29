El gobernador Alfonso Durazo destacó a los estudiantes sonorenses por su proyecto SOLIDEO, un robot humanoide.

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Cananea (TecNM) presentaron su robot humanoide “SOLI-DEO” durante la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación INNOVATECNM 2025, dentro de la categoría InnoBótica.

La mañana del miércoles 26 de noviembre, los jóvenes Daniel Armando Medina López, Abraham Jafed Mora Pacheco, José Antonio Ramos Guerrero, Carlos Gilberto Garnica Figueroa y Aldo Alejandro Corral Denogean, acompañados por su asesor, el ingeniero Ramón Javier Villa Medina, mostraron su proyecto en el área de exposición del evento, donde lograron obtener el tercer lugar en la categoría Robots Humanoides.

Visita destacada al stand

Durante su recorrido por la cumbre, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó al stand de los estudiantes sonorenses para escuchar su exposición acerca de su robot, el cual diseñaron para caminar con equilibrio y precisión. Junto a ella se encontraba el Secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo.

Tanto Sheinbaum como Delgado destacaron la importancia de apoyar proyectos que impulsen el desarrollo científico y tecnológico del país.

Este sábado, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó su orgullo por los participantes a través de redes sociales, y les agradeció por representar al estado frente a la mandataria: “¡Un orgullo para Sonora!... Mi reconocimiento y felicitación para cada uno de ellas y ellos, gracias por poner el nombre de Sonora en alto”, escribió.