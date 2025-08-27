La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que a partir del viernes 29 de agosto se suspenderán temporalmente los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos, tras la Orden Ejecutiva 14324 que elimina el libre ingreso de paquetes menores a 800 dólares.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que a partir del 29 de agosto de 2025 quedarán suspendidos los envíos postales y de paquetería de México hacia Estados Unidos, como consecuencia de la Orden Ejecutiva 14324 emitida por el gobierno estadounidense.

La disposición elimina el beneficio de ingreso libre de impuestos a mercancías con valor inferior a 800 dólares (aproximadamente 15 mil pesos mexicanos).

En respuesta a la medida, Correos de México anunció que suspenderá temporalmente los envíos a Estados Unidos mientras se definen nuevos procesos operativos.

“En este sentido, México se suma a países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, que también han suspendido sus servicios postales hacia Estados Unidos”, señaló el comunicado oficial.

La decisión estadounidense afecta a todos los países que envían mercancías a su territorio, por lo que a partir de la fecha establecida se cobrará impuesto a los paquetes de cualquier origen.

La SRE indicó que mantiene comunicación con las autoridades norteamericanas y con organismos postales internacionales para retomar el servicio de forma ordenada y con certeza para los usuarios.



