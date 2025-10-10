Autoridades suspendieron clases en la primaria Enrique Hernández Alonso de Reynosa tras detectarse un caso de virus coxsackie en un alumno.

Las autoridades educativas suspendieron clases en la escuela primaria Enrique Hernández Alonso, ubicada en la colonia Puerta Grande de Reynosa, tras confirmarse un caso positivo del virus coxsackie en un alumno de primer grado.

La directora del plantel, Berta Liliana García, informó que aunque se trata del primer caso detectado, la decisión se tomó como medida preventiva para evitar la propagación del virus. Explicó que el estudiante contagiado tiene una hermana en tercer grado, por lo que se consideró necesario sanitizar las instalaciones y aplicar protocolos sanitarios antes del regreso a clases.

“Las autoridades educativas nos indicaron la suspensión de clases para regresar el lunes 13. Se habló con la sociedad de padres y los vocales para que estuvieran atentos y tomaran precauciones en casa”, explicó García.

La dirección del plantel solicitó el apoyo de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, que llevará a cabo las acciones de desinfección y control sanitario. Además, el lunes se implementarán revisiones médicas al ingreso para verificar el estado de salud de los estudiantes.

Por su parte, Enrique Castillo, titular del área de vectores de la dependencia estatal, informó que otras escuelas también han solicitado labores de sanitización, entre ellas los jardines de niños Manuel Tárrega y Juan Escutia, así como la primaria Felipe Carrillo Puerto.

El virus coxsackie, común entre menores de edad, provoca fiebre, ampollas en boca, manos y pies, y se transmite principalmente por contacto directo. Las autoridades exhortaron a los padres de familia a vigilar síntomas y evitar enviar a sus hijos a clases si presentan signos de contagio.