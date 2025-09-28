El Dr. Óscar Uriel García Rivera, urólogo de 31 años, falleció tras las lesiones sufridas en la explosión del Puente de la Concordia.

Óscar Uriel García Rivera, médico urólogo de 31 años, falleció a consecuencia de las lesiones sufridas en la explosión del Puente la Concordia. Con su deceso, el número de víctimas mortales aumentó a 31.

La Sociedad Mexicana de Urología y el ISSSTE confirmaron la noticia y lamentaron su muerte.

En una esquela, el instituto expresó: “Con profundo pesar, el ISSSTE lamenta el fallecimiento del Dr. Óscar Uriel García Rivera, Urólogo egresado del Centro Médico Nacional ‘20 de Noviembre’, acaecido el 27 de septiembre de 2025, a consecuencia del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia”.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 13 personas permanecen hospitalizadas y 40 han sido dadas de alta, mientras continúa el seguimiento médico a los afectados.

Días antes, el 17 de septiembre, se reportó el fallecimiento del chofer de la pipa, identificado como Fernando Soto Munguía.

Avances en la investigación

El accidente ocurrió el 10 de septiembre, cuando una pipa de gas que viajaba de Tuxpan, Veracruz, hacia una gasera en Tláhuac tomó una salida hacia la autopista México-Puebla. La fiscal Bertha Alcalde Luján informó que el vehículo impactó primero contra un muro de contención externo y luego contra un segundo muro, lo que originó la explosión.