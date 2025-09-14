A través de sus redes sociales, la gobernadora Layda Sansores dijo ya han sido identificadas cinco de las víctimas mortales y que continúa el trabajo coordinado con las autoridades de Calkiní y Yucatán.

La gobernadora de Tabasco, Layda Sansores, actualizó la cifra de fallecidos a 16 por el choque en la carretera federal Mérida-Campeche.

"Seguimos haciendo todo lo posible para contactar a las familias de las personas fallecidas en el accidente de ayer. Me informa @LizHernandezMx que hasta ahora se han identificado 5 de las 16 personas que lamentablemente perdieron la vida. En coordinación con las autoridades de Calkiní y Yucatán, estamos trabajando para facilitar este proceso" , escribió.

Ayer por la tarde se registró un choque en la carretera federal Mérida-Campeche.

El hecho se registró en el kilómetro 127 entre un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.

Además, se reportaron dos personas lesionadas que fueron atendidas en el sitio por paramédicos de la corporación.

En el lugar se apersonaron unidades de bomberos y ambulancias de la SSP para el control de riesgos, y la atención de víctimas y traslado de heridos.