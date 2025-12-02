El reporte detalla que el 1 de diciembre fueron detenidas cinco personas e inhabilitadas siete tomas clandestinas de hidrocarburos.

A tres semanas del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el despliegue federal ordenado para desarticular a células delictivas y estabilizar la región michoacana suma 147 personas detenidas, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El primero de noviembre el Edil fue asesinado y nueve días después activó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y su componente táctico, el Plan de Operaciones Paricutín.

El reporte detalla que el 1 de diciembre fueron detenidas cinco personas e inhabilitadas siete tomas clandestinas de hidrocarburos, acciones que se suman a un acumulado a la estructura criminal que opera en Uruapan y municipios limítrofes.

En estas semanas, se precisó, militares han mantenido patrullajes a pie, reconocimientos y presencia permanente en huertas de aguacate, empacadoras e industrias cítricas de municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, zonas donde productores han denunciado extorsiones, cobro de piso y presiones territoriales vinculadas con la misma red delictiva señalada en el caso Manzo.

Las labores de proximidad buscan reconstruir confianza con habitantes y trabajadores agrícolas que han quedado en medio de la disputa criminal.

El acumulado del Plan Michoacán arroja 147 detenidos, 60 armas de fuego, seis mil 954 cartuchos útiles, 365 cargadores, 121 vehículos, 89 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo asegurados.

Además 18.7 kilos de mariguana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros, siete mil 300 kilos de sustancias químicas para elaborar droga sintética, nueve campamentos inhabilitados y 27 tomas clandestinas de hidrocarburos desmanteladas.

Las autoridades informaron que todos los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

El Plan Michoacán, activado tras el asesinato de Manzo, se mantiene como una operación abierta y en expansión, de acuerdo con la Defensa.