La Secretaría de Marina informó que el submarino “Thomson”, de bandera chilena y fines no comerciales, permanecerá fondeado frente a Bay View Grand Condos del 15 al 18 de agosto.

La Capitanía de Puerto Regional informó que el submarino “Thomson”, perteneciente a la Armada de Chile, permanecerá fondeado frente a las costas de Puerto Vallarta, en las coordenadas 20°39.224’N y 105°16.2’W, a 1.39 kilómetros al suroeste de la playa frente a Bay View Grand Condos, del 15 al 18 de agosto de 2025, a partir de las 08:00 horas.

El aviso de seguridad marítima establece que el buque tiene fines no comerciales y que se mantendrá en la zona por un periodo de tres días.

La Secretaría de Marina solicitó a los patrones de embarcaciones de recreo y deportivas respetar el área de fondeo y a los operadores de jetskis, kayaks, paddles y embarcaciones de arrastre de bananas o paracaídas evitar maniobrar en las inmediaciones.

La autoridad también indicó que no se debe, bajo ninguna circunstancia, intentar abordar la nave y recordó la importancia de seguir las comunicaciones oficiales vía canales VHF 13 y 16.

El aviso se emite con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.



