La Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2855 este 15 de agosto de 2025, con un premio mayor de 17 millones de pesos. Consulta aquí los números ganadores y próximos sorteos.

Este viernes 15 de agosto de 2025, la Lotería Nacional llevó a cabo el Sorteo Superior 2855, que ofreció un premio principal de 17 millones de pesos en efectivo.

El evento se realizó en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la Ciudad de México, con la presencia de autoridades y testigos de fe pública.

La lista completa de resultados, incluyendo el número y serie del premio mayor, así como los premios secundarios, puede consultarse en el portal oficial de la Lotería Nacional en la sección de resultados de sorteos.

El siguiente evento será el Sorteo Zodiaco 1715, programado para el domingo 17 de agosto de 2025 a las 20:00 horas, también en el Edificio Édison. Este sorteo ofrecerá un premio de 7 millones de pesos en 21 series.



