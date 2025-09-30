René Luna Sugich destacó la buena respuesta ciudadana e indicó que se gestiona extender el programa a octubre, el cual por primera vez incluyó juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios.

Durante septiembre se elaboraron mil 575 testamentos en el estado, informó René Luna Sugich, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Sonora, al destacar la participación activa de la población.

“Hemos tenido muy buena participación en todo el estado; del 1 al 29 de septiembre ya sumamos mil 575 testamentos”, declaró Luna Sugich.

Indicó que la Dirección General de Notarías está gestionando extender este programa para octubre, con el objetivo de que más ciudadanos aprovechen los beneficios del trámite.

El notario explicó que, año con año, se ha ampliado el plazo de septiembre a octubre y que, en esta ocasión, el programa incluyó por primera vez juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios.

Finalmente, hizo un llamado a la población para acudir cuanto antes a una notaría de confianza este último día de septiembre, recibir orientación y aclarar dudas, así como a seguir las cuentas oficiales del Colegio de Notarios para enterarse de nuevas fechas y anuncios.