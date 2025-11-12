De septiembre de 2024 a octubre de 2025 se registraron 32 homicidios menos cada día, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que los homicidios dolosos en México registraron una disminución del 37 por ciento entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, lo que equivale a 32 asesinatos menos por día en ese periodo.

Durante el Informe del Gabinete de Seguridad Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, explicó que al inicio de la actual administración se contabilizaban 86.9 homicidios diarios, cifra que en octubre de 2025 bajó a 54.5.

“En los últimos 13 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La disminución implica que en octubre de 2025 se registraron 32 homicidios dolosos menos diarios de los que se reportaron en septiembre de 2024” , detalló Figueroa Franco.

Sonora figura entre los 26 estados con reducción de homicidios, con una disminución del 20.8 por ciento entre enero y octubre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

El informe reveló que en solo seis estados se concentran el 50 por ciento de los homicidios del país: Guanajuato encabeza la lista con 11.1 por ciento de los casos, seguido de Chihuahua con 7.6 por ciento, Baja California con 7.3 por ciento, Sinaloa con 7.1 por ciento, Estado de México con 6.6 por ciento, Guerrero con 5.7 por ciento y Michoacán con 5.6 por ciento.

Comparativa histórica entre gobiernos

Durante la conferencia matutina de este 11 de noviembre, la presidenta Sheinbaum destacó que los resultados son fruto de la estrategia de seguridad implementada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, centrada en la construcción de la paz y no en la confrontación.

“Por más críticas que haya desde la oposición o desde fuera, lo cierto es que los resultados están ahí, y vamos a dar más” , afirmó Sheinbaum al comparar la evolución del promedio diario de homicidios dolosos en los últimos cuatro sexenios:

+148 por ciento durante el gobierno de Felipe Calderón

durante el gobierno de +42 por ciento con Enrique Peña Nieto

con –9 por ciento en el periodo de Andrés Manuel López Obrador

en el periodo de –28 por ciento en su actual administración

La mandataria recordó que la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada en 2006 por Felipe Calderón provocó un incremento del 148 por ciento en los homicidios dolosos y graves violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, Sheinbaum reconoció que persisten retos en materia de seguridad, pero aseguró que su administración seguirá enfocada en construir paz y atender las causas de la violencia.