Ramón Flores plantea importancia de proyectos en materia energética
El diputado petista partició activamente en las comparecencias de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos. Destacó la importancia de asegurar la infraestructura eléctrica, el impulso a la transición energética y la cobertura de las comunidades.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Ángel Flores Robles, planteó la importancia de asegurar la infraestructura eléctrica, el impulso a la transición energética y la cobertura de las comunidades de Sonora y del noroeste del país.
“Sonora es una región estratégica para la transformación energética del país y para atraer inversiones en el sector, por lo que seguiré impulsando desde la Comisión de Energía que se concreten los proyectos que beneficien a nuestra entidad y al país entero”, señaló Flores Robles tras las comparecencias de los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El pasado 24 de octubre, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, compareció y rindió cuenta de los avances, retos y planes de la empresa petrolera estatal.
Flores Robles participó con preguntas y propuestas orientadas a garantizar la eficiencia productiva, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de la soberanía energética de México.
Durante la sesión de hoy 27 de octubre de 2025, la directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, presentó su informe de gestión y los proyectos en curso de la empresa estratégica del estado.Finalmente, Flores Robles reiteró su compromiso con la transparencia, el diálogo constructivo y la vigilancia legislativa responsable, con el fin de que las empresas del Estado (Pemex y CFE) cumplan con sus obligaciones y contribuyan al desarrollo sostenible, al bienestar de las familias mexicanas y a la soberanía energética nacional.