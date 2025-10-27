El diputado petista partició activamente en las comparecencias de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos. Destacó la importancia de asegurar la infraestructura eléctrica, el impulso a la transición energética y la cobertura de las comunidades.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Ángel Flores Robles, planteó la importancia de asegurar la infraestructura eléctrica, el impulso a la transición energética y la cobertura de las comunidades de Sonora y del noroeste del país.

“Sonora es una región estratégica para la transformación energética del país y para atraer inversiones en el sector, por lo que seguiré impulsando desde la Comisión de Energía que se concreten los proyectos que beneficien a nuestra entidad y al país entero” , señaló Flores Robles tras las comparecencias de los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El pasado 24 de octubre, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, compareció y rindió cuenta de los avances, retos y planes de la empresa petrolera estatal.

Flores Robles participó con preguntas y propuestas orientadas a garantizar la eficiencia productiva, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de la soberanía energética de México.

Durante la sesión de hoy 27 de octubre de 2025, la directora general de CFE, ­Emilia Esther Calleja Alor, presentó su informe de gestión y los proyectos en curso de la empresa estratégica del estado.

Finalmente,

reiteró su compromiso con la transparencia, el diálogo constructivo y la vigilancia legislativa responsable, con el fin de que las empresas del

cumplan con sus obligaciones y contribuyan al desarrollo sostenible, al bienestar de las familias mexicanas y a la soberanía energética nacional.