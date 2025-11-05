Protección Civil municipal reportó tres clausuras y once sucursales con observaciones en Ahome, Culiacán y Mazatlán por deficiencias en alarmas contra incendio, uso de suelo y seguros; revisaron quince tiendas.

Autoridades de Protección Civil en Ahome, Culiacán y Mazatlán informaron la clausura de tres tiendas Waldo’s y observaciones a once más tras quince inspecciones por fallas en sistemas de alerta de incendios, licencias de uso de suelo y seguros contra incendios.

En Culiacán, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil precisó que de nueve sucursales solo una continúa clausurada (avenida Álvaro Obregón esquina Escobedo, centro), por fallas en alarmas, saturación de bodega y operación de montacargas; las otras ocho siguen abiertas con irregularidades menores sujetas a corrección.

— En Guasave, el titular de Protección Civil Macario Gaxiola Castro reportó dos clausuras en una plaza comercial por carecer de seguros contra incendios, permiso de uso de suelo y plan interno de protección civil.

— En Ahome (Los Mochis), tras revisar cuatro sucursales, solo se levantaron actas de observaciones de pronta atención.

— Las autoridades documentaron puertas de emergencia bloqueadas y subestaciones eléctricas instaladas en techos cercanas a árboles y cables de la cfe.

Los municipios advirtieron que retirarán los sellos de clausura cuando se subsanen las deficiencias y se acredite el cumplimiento integral (alarmas, rutas y salidas de emergencia, capacidad de bodegas, operación de montacargas, pólizas y licencias). Se recomendó reubicar o despejar obstáculos en torno a subestaciones y habilitar una segunda salida de emergencia donde falte. En las sucursales con irregularidades menores se fijaron plazos cortos para solventar.

Las inspecciones se intensificaron tras el incendio en una tienda de la cadena en el centro de Hermosillo (Sonora), que dejó 23 fallecidos. Los operativos en Sinaloa se enfocan en prevención y verificación documental (uso de suelo, seguros, plan interno de protección civil) además de la capacidad y señalización de las áreas de venta y bodega.