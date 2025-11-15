El alza en decomisos coincide con el inicio de la Operación Frontera Norte, es resultado de la estrategia de seguridad y la presión de Estados Unidos.

Durante 2023, 2024 y lo que va de 2025, Sinaloa, Baja California y Sonora se han colocado como las entidades con mayor número de decomisos de metanfetaminas y fentanilo por parte del Ejército y la Guardia Nacional.

Sinaloa encabeza la lista con 32 mil 122 kilos de metanfetamina, 948 kilos de fentanilo y más de 10 millones de tabletas. Le sigue Baja California, con 36 mil 921 kilos de metanfetamina, 943 kilos de fentanilo y 5.7 millones de pastillas. Y en tercer lugar, Sonora registra 11 mil 400 kilos de metanfetamina, 261 kilos de fentanilo y 3.3 millones de tabletas.

2025 supera cifras de años previos

De enero a octubre de este año, el gobierno federal reportó 49 mil 455 kilos de metanfetaminas, una cifra que supera por 29 mil 647 kilos todo lo decomisado en 2024. En el caso del fentanilo, se aseguraron 554 kilos, también por encima de los 341 kilos registrados el año anterior, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Hay presión bilateral para intensificar los aseguramientos”

Para Carlos Hernández, director de la firma Nzaya, el incremento en incautaciones forma parte de la estrategia actual y de la presión que existe entre México y Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas sintéticas.

Explicó que la estrategia está en fase de implementación y que aún no puede afirmarse un cambio estructural en el combate al crimen organizado. Hernández señaló que los decomisos representan pérdidas para los grupos delictivos, pero no significan necesariamente un debilitamiento real.

“Es necesario reconocer los avances operativos logrados por las autoridades... El éxito de la estrategia dependerá de su capacidad para generar disrupciones sistémicas y sostenidas en los ecosistemas criminales, más allá de las cifras inmediatas de aseguramiento” , apuntó.

Por su parte, el investigador de la UNAM, Gabriel Vera de la Garza, aseguró que el flujo de precursores químicos continúa sin freno. “Tan es así que consiguen fabricar el producto terminado. Entonces, toda la cadena de producción y distribución no la están atacando, ahí tenemos el problema”, dijo.

Destacó que la metanfetamina evidencia la capacidad de síntesis de los cárteles y que el fentanilo suele emplearse como aditivo para potenciar efectos, por lo que la falta de decomisos de materia prima es un punto crítico.

Aseguramientos no reflejan menor disponibilidad

El analista en seguridad ciudadana Enrique Rocha Bobadilla consideró que el aumento en los aseguramientos responde al despliegue operativo de las fuerzas de seguridad, aunque esto no necesariamente indica mayor efectividad.

“Porque la realidad es que de la cantidad de producto que incautan en México, por lo menos en los reportes de la DEA, todavía llega una gran cantidad de producto que también aseguran las mismas policías de parte de Estados Unidos después de haber cruzado la frontera" , explicó. “Y a pesar de los aseguramientos que hacemos en México y los que hacen en Estados Unidos, la disponibilidad del producto que posteriormente se traduce en muertes por sobredosis sigue permaneciendo prácticamente intacta”.

Operación Frontera Norte

Para Daniel C. Santander, consultor en seguridad y académico de la Universidad Anáhuac, el incremento de incautaciones está relacionado con la Operación Frontera Norte. Recuerda que años atrás se debatía si México producía fentanilo; hoy se sabe que se emplean precursores y pre-precursores que provienen de industrias legales.

Detalla que los pre-precursores llegan principalmente desde China e India y entran por puertos del Pacífico. Ahí se canalizan hacia laboratorios pequeños conocidos como “olla o gupta”. El consultor advirtió que el fentanilo se ha convertido en una droga clave en Estados Unidos debido a su potencia y bajo costo.