El Gobierno de Estados Unidos y México refuerzan medidas para evitar la llegada del gusano barrenador del ganado a territorio estadounidense, con un total de 7 mil 885 casos confirmados en el sur de México.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó que durante todo octubre no se han registrado nuevos casos de gusano barrenador del ganado en los estados fronterizos de México, tras mantener una vigilancia activa en 350 puntos de monitoreo.

La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, informó que el personal del USDA continúa trabajando en territorio mexicano para prevenir el avance de la plaga, la cual se mantiene concentrada en el sur del país.

"Ahora mismo, empleados del Departamento de Agricultura de EU se encuentran en México monitoreando 350 sitios de recolección en las zonas afectadas por el gusano barrenador", indicó Rollins.

La funcionaria destacó que el trabajo coordinado con el Gobierno de México incluye trampeo y vigilancia constante para evitar que el parásito llegue a territorio estadounidense.

"Trabajamos con México en el trampeo y la vigilancia. El personal del Departamento de Agricultura de EU ha confirmado un total de 7 mil 885 casos de gusano barrenador en el sur de México, un aumento de 838 casos desde el 2 de octubre. No se han detectado casos en los estados fronterizos desde el 5 de octubre", precisó.

El pasado 5 de octubre, México notificó a Estados Unidos la detección de un caso en Montemorelos, Nuevo León, mientras que una semana antes se había identificado otro en Sabinas Hidalgo, más cerca de la frontera.