Un enfrentamiento en La Brecha dejó 13 muertos, 4 detenidos y 9 personas liberadas. Autoridades no han confirmado la detención del capo sinaloense.

Una jornada de violencia en Sinaloa culminó este lunes con un fuerte enfrentamiento armado que, según versiones extraoficiales, habría derivado en la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias 'el Chapo Isidro', uno de los criminales más buscados por el FBI y agencias antidrogas de Estados Unidos.

El operativo se registró en La Brecha, comunidad perteneciente al municipio de Guasave, zona que diversos medios locales señalan como bastión del presunto narcotraficante.

There are reports of the possible capture of Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro," in La Brecha, Guasave.



An armed group hiding under a bridge attacked police officers. The immediate response resulted in the following:



• 13 attackers killed

• 4 arrested

• 9… pic.twitter.com/IzZqHt16h0 — THE INFO STREAM (@_theinfostream) November 4, 2025

Te puede interesar Se registra enfrentamiento en Guasave; Harfuch reporta 13 muertos

Enfrentamiento

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el enfrentamiento ocurrió alrededor de las 12:45 horas, cuando personal militar y de seguridad federal realizaba patrullajes en la zona y fue atacado por un grupo armado oculto bajo un puente.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el saldo del operativo fue de:

13 presuntos agresores abatidos

4 detenidos

9 personas liberadas que permanecían secuestradas

7 vehículos asegurados

Armas largas y equipo táctico asegurado

Versiones no oficiales apuntan a que entre los detenidos estaría 'el Chapo Isidro', junto con tres personas más. Sin embargo, fuentes consultadas por medios nacionales negaron esta versión y aseguraron que el presunto capo no figura entre los arrestados.

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

• 9 personas… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2025

¿Quién es 'el Chapo Isidro'?

Fausto Isidro Meza Flores lidera la supuesta Organización Criminal Transnacional Meza-Flores (OCT), considerada una estructura violenta con operaciones en Sinaloa y presencia en otros estados del país.

Durante más de una década, Meza Flores habría fungido como uno de los principales rivales del Cártel de Sinaloa, disputando rutas y territorios de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo incluyó en su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados, acusándolo de dirigir una red dedicada al tráfico de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana hacia territorio estadounidense.

Meza Flores enfrenta cargos en una Corte de Distrito de Estados Unidos desde 2012, y en 2019 se emitió una acusación federal sustitutiva y orden de arresto por delitos de narcotráfico y uso de armas de fuego. El Departamento de Estado de EU ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su captura o condena.

Expectativa en Sinaloa

De confirmarse su detención, el hecho representaría un golpe significativo para la estructura criminal que encabeza y podría marcar una nueva etapa en la reconfiguración del poder del narcotráfico sinaloense.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente la captura de Meza Flores. Se espera que en las próximas horas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Fiscalía General de la República (FGR) emitan un posicionamiento sobre los hechos ocurridos en Guasave.