El Gobierno de México confirmó que el 19 de septiembre, durante el Segundo Simulacro Nacional, la alerta sísmica se enviará por primera vez a 80 millones de celulares, además de altoparlantes, radio y televisión.

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), anunció que el Segundo Simulacro Nacional 2025 marcará un hecho histórico: por primera vez, la señal de alerta llegará de forma directa a 80 millones de celulares en todo el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el uso de esta tecnología permitirá alertar incluso en comunidades rurales que carecen de altoparlantes.

“Es muy importante, porque la cantidad de personas que tenemos un celular ya es muy alta. A lo mejor no tienes una alarma cerca de tu casa, pero si tienes un celular en donde te alertan para que tomes precauciones”, señaló en conferencia matutina.

Cómo será el simulacro

El ejercicio se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas, con diferentes hipótesis de emergencia:

Sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Huracán en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur

Incendio urbano en Durango, Guanajuato y Tamaulipas

Tsunami en Baja California

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó que hasta el momento se han registrado más de 9 millones de participantes y 125,858 inmuebles.

Canales de difusión de la alerta

El alertamiento masivo se activará mediante:

14,491 altoparlantes en todo el país

100 estaciones de radio AM/FM

11 televisoras comerciales

80 millones de celulares con notificación inmediata

México se convierte así en el cuarto país del mundo en implementar este sistema de alerta en dispositivos móviles.

Configuración en celulares

El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, explicó que la alerta funciona en polígonos específicos, pero en este simulacro se activará en todos los dispositivos del país al mismo tiempo.

Para asegurarse de recibir la notificación, las autoridades recomiendan:

Android: Ajustes → Notificaciones → Ajustes avanzados → Alertas de emergencia inalámbricas → Activar

Apple: Configuración → Notificaciones → Opciones de alertas de emergencia (al final del menú)

Quienes tengan dudas pueden llamar al 079.

Un ejercicio de prevención

El Gobierno federal reiteró la importancia de participar en este simulacro para reforzar la cultura de la prevención. “Estos ejercicios generan nerviosismo, pero son indispensables para que todos sepamos qué hacer frente a fenómenos naturales”, dijo Sheinbaum.