Confusión por la supuesta detención de Simón Levy: Denuncia atentado en EU
Mientras la Fiscalía y Sheinbaum confirman su captura en Portugal, el exfuncionario afirma que escapó de un ataque armado.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la presidenta Claudia Sheinbaum informaron este miércoles que el empresario y exfuncionario capitalino Simón Levy Dabbah fue detenido en Lisboa, Portugal, tras una alerta migratoria internacional por la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra.
Sin embargo, el propio Levy negó haber sido arrestado y aseguró que fue víctima de un atentado,durante una entrevista telefónica.
La versión oficial: detenido por Interpol en Portugal
De acuerdo con la FGJCDMX, la detención fue resultado de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, activados luego de que se detectaran viajes al extranjero del empresario.
“Esta acción forma parte de los procedimientos rutinarios que se aplican cuando una persona con orden de aprehensión vigente realiza viajes fuera del país, con el fin de garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial”, informó la Fiscalía capitalina.
La dependencia señaló que Levy cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes:
- Primera orden (diciembre 2021): por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, al construir un inmueble que violaba la normatividad. No acudió a las audiencias judiciales convocadas en agosto de 2022 y agosto de 2025, lo que llevó a que el amparo que había obtenido quedara sin efectos.
- Segunda orden (noviembre 2021): por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, caso en el que acumuló cinco inasistencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.
La Fiscalía explicó que, por sus reiteradas ausencias a siete audiencias judiciales, se procedió a la captura con apoyo de Interpol.
Sheinbaum confirma el arresto
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Levy había sido detenido en Portugal:
“Parece que sí, en Portugal creo, y es de una ficha de una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México”, declaró la mandataria federal.
La versión de Simón Levy: “Querían matarme”
Sin embargo, minutos después de los anuncios oficiales,
Simón Levy reapareció en su cuenta de X (antes Twitter) con un mensaje en el que desmintió la detención
y afirmó haber sufrido un
Interpol reitera que fue arrestado
“Mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy”, publicó a las 9:24 horas de la mañana.
Más tarde, en entrevista con el periodista Luis Cárdenas, en MVS Noticias, reiteró su versión y negó categóricamente haber sido arrestado:
“Por fortuna vivo, pero estoy bien de salud y estoy muy bien. Entiendo que la Presidenta de México dijo que estoy detenido en Portugal, eso es completamente falso. Al contrario, recibí un atentado hace casi diez horas”.
Levy relató que dos personas se le acercaron y dispararon en su contra, pero logró escapar: “Hubo dos disparos, dos personas se acercaron a mí. Reaccioné de una manera impresionante, me subí rápidamente a un coche blindado y por fortuna me pude ir. Escapé de milagro”, dijo desde Washington.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confirmó por escrito a México que Simón Levy fue detenido provisionalmente en Portugal.
De acuerdo con el documento enviado por Interpol a las autoridades mexicanas, Levy fue arrestado el 28 de octubre de 2025 y comparecerá ante el Tribunal de Apelación de Lisboa el 29 de octubre, para que se decida si se mantiene la detención a efectos de extradición. En la notificación oficial se indica:
“Hasta la fecha no tenemos ninguna información del Tribunal”, y el asunto del documento es: “Detención con vistas a la extradición de: Simón Levy Dabbah, nacido el 15/03/1979”.
La comparecencia de Levy ante el Tribunal de Apelación de Lisboa definirá si se mantiene su detención y los procedimientos de extradición hacia México. Hasta el momento, no hay información oficial sobre la decisión del tribunal.