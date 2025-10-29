Mientras la Fiscalía y Sheinbaum confirman su captura en Portugal, el exfuncionario afirma que escapó de un ataque armado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la presidenta Claudia Sheinbaum informaron este miércoles que el empresario y exfuncionario capitalino Simón Levy Dabbah fue detenido en Lisboa, Portugal, tras una alerta migratoria internacional por la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Sin embargo, el propio Levy negó haber sido arrestado y aseguró que fue víctima de un atentado,durante una entrevista telefónica.

La versión oficial: detenido por Interpol en Portugal

De acuerdo con la FGJCDMX, la detención fue resultado de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, activados luego de que se detectaran viajes al extranjero del empresario.

“Esta acción forma parte de los procedimientos rutinarios que se aplican cuando una persona con orden de aprehensión vigente realiza viajes fuera del país, con el fin de garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial”, informó la Fiscalía capitalina.

La dependencia señaló que Levy cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes:

Primera orden (diciembre 2021): por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra , al construir un inmueble que violaba la normatividad. No acudió a las audiencias judiciales convocadas en agosto de 2022 y agosto de 2025, lo que llevó a que el amparo que había obtenido quedara sin efectos.

(diciembre 2021): , al construir un inmueble que violaba la normatividad. No acudió a las audiencias judiciales convocadas en agosto de 2022 y agosto de 2025, lo que llevó a que el amparo que había obtenido quedara sin efectos. Segunda orden (noviembre 2021): por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, caso en el que acumuló cinco inasistencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

La Fiscalía explicó que, por sus reiteradas ausencias a siete audiencias judiciales, se procedió a la captura con apoyo de Interpol.

Sheinbaum confirma el arresto

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Levy había sido detenido en Portugal:

“Parece que sí, en Portugal creo, y es de una ficha de una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México”, declaró la mandataria federal.

La versión de Simón Levy: “Querían matarme”