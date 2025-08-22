La jueza Noveno de Distrito en la CDMX declaró sin materia la suspensión que protegía al exgobernador de Michoacán. Aureoles enfrenta acusaciones de peculado y lavado de dinero por el desfalco en cuarteles de la Guardia Civil.

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quedó nuevamente sin protección judicial luego de que la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, declaró sin materia la suspensión provisional que se le había concedido el pasado lunes contra cualquier orden de captura en su contra.

Con esta resolución, Aureoles vuelve a estar expuesto a la orden de aprehensión librada en febrero por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, con sede en el Reclusorio Oriente, por delitos de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta, relacionados con un presunto desfalco de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil Estatal.

El exmandatario no acudió a comparecer ante la autoridad el pasado miércoles, lo que refuerza la vigencia de la orden de captura. De acuerdo con Julio Cobos, agente del Ministerio Público, la orden emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) sigue plenamente ejecutable.

Además de Aureoles, se busca detener a sus exsecretarios de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón Reyes, quienes —según el funcionario— son rastreados por la Interpol en más de 190 países.

Coacusados detenidos

En marzo fueron detenidos otros cuatro exfuncionarios estatales vinculados al caso:

Carlos Mendoza Maldonado, exsecretario de Finanzas

Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública

Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la SSP

Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP

Todos permanecen presos en penales de la Ciudad de México mientras se desarrolla el proceso judicial.

Las autoridades federales reiteraron que en cualquier momento Aureoles podría ser aprehendido, pues la Policía Federal Ministerial mantiene un operativo activo para su localización.