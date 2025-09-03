En una reunión de una hora con 38 minutos, Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acordaron poner en marcha el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para definir la política conjunta en materia de seguridad. El encuentro inició a las 9:50 horas y concluyó a las 11:28, con una duración total de una hora y 38 minutos.

El canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó la bienvenida al funcionario estadounidense, quien llegó acompañado por personal del Servicio Secreto y el embajador Ronald D. Johnson.

Programa de cooperación

El punto central de la agenda fue la activación del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, que contempla acciones bilaterales contra el crimen organizado, el tráfico de armas y los flujos migratorios irregulares.

En el encuentro también participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de Seguridad, Omar García Harfuch; y funcionarios de la Unidad para América del Norte y el Instituto Nacional de Migración.

Antes de la reunión, Sheinbaum subrayó que la colaboración con Estados Unidos debe darse bajo los principios de respeto a la soberanía, reciprocidad y responsabilidad compartida.

Mientras tanto, en las inmediaciones de Palacio Nacional se registraron protestas ciudadanas con consignas críticas al narcotráfico y a la relación bilateral, lo que marcó un contraste con la narrativa diplomática del encuentro.

Tras la salida de la comitiva estadounidense, no se ofrecieron declaraciones públicas. Sin embargo, la reunión proyectó la intención de ambos gobiernos de mantener una cooperación sólida en seguridad, pese a las tensiones y reclamos sociales que acompañaron la jornada.