Claudia Sheinbaum recibe a Emmanuel Macron en Palacio Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al mandatario francés Emmanuel Macron en Palacio Nacional, durante su primera visita oficial a México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió esta mañana al presidente de Francia,Emmanuel Macron , quien realiza por primera vez una visita oficial al país con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones.
Ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional
Poco antes de las 10:00 horas, Sheinbaum salió de Palacio Nacional entre los gritos de “¡Presidenta!” para recibir a su homólogo francés. Tres minutos más tarde, Macron descendió de la camioneta oficial y ambos caminaron juntos hacia el Patio Central, adornado con banderas de México y Francia.
Los mandatarios entonaron los himnos nacionales de sus países y posaron para la fotografía oficial frente al mural de Diego Rivera, marcando así el inicio de una jornada diplomática.
Agenda de trabajo: economía, innovación y cultura
Tras la ceremonia de bienvenida, Sheinbaum y Macron sostuvieron una reunión privada, seguida de un encuentro ampliado con sus respectivos gabinetes, en el que participaron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura y Hacienda, así como la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.
Durante su conferencia matutina del 6 de noviembre, la mandataria mexicana adelantó los principales temas que se discutirían en la mesa de trabajo:
- Relación económica y comercia
"Vamos a hablar de relación económica, del Acuerdo Comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente; y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación", explicó Sheinbaum Pardo.
Encuentro con empresarios y conferencia conjunta
El presidente Macron arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 5:00 de la mañana, procedente de Brasil, donde realizó una breve estancia. Fue recibido en el antiguo hangar presidencial por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, antes de dirigirse a las actividades oficiales en Palacio Nacional.
Más tarde, ambos presidentes encabezarán una reunión con empresarios mexicanos y franceses, enfocada en impulsar inversiones y alianzas estratégicas. La jornada concluirá con una conferencia de prensa conjunta en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
De acuerdo con la Embajada de Francia en México, el encuentro busca “reforzar la asociación estratégica entre Francia y México y acelerar la cooperación en los ámbitos económico, universitario, científico, cultural, medioambiental, sanitario y de seguridad”.
El Ministro para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noél Barrot, quien acompaña a Macron, destacó la relevancia de la visita: "Juntos, todavía tenemos mucho que construir para enfrentar los grandes desafíos mundiales y promover la paz y la seguridad", declaró.