La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió esta mañana al presidente de Francia,

Ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional

Poco antes de las 10:00 horas, Sheinbaum salió de Palacio Nacional entre los gritos de “¡Presidenta!” para recibir a su homólogo francés. Tres minutos más tarde, Macron descendió de la camioneta oficial y ambos caminaron juntos hacia el Patio Central, adornado con banderas de México y Francia.

Los mandatarios entonaron los himnos nacionales de sus países y posaron para la fotografía oficial frente al mural de Diego Rivera, marcando así el inicio de una jornada diplomática.

Bienvenida oficial al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Palacio Nacional https://t.co/SGza3ptBKz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 7, 2025

Agenda de trabajo: economía, innovación y cultura

Tras la ceremonia de bienvenida, Sheinbaum y Macron sostuvieron una reunión privada, seguida de un encuentro ampliado con sus respectivos gabinetes, en el que participaron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura y Hacienda, así como la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.

Durante su conferencia matutina del 6 de noviembre, la mandataria mexicana adelantó los principales temas que se discutirían en la mesa de trabajo: