La mandataria mexicana llegó al Centro Kennedy de Washington para participar en el evento protocolario, cuya agenda incluye un encuentro corto con el presidente Donald Trump y una posterior reunión con el primer ministro Mark Carney.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó este viernes al John F. Kennedy Center en Washington, D.C., para participar en la celebración del sorteo de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo será organizado de manera conjunta por los tres países que integran América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá.

La mandataria asiste a la ceremonia en calidad de jefa de Estado de uno de los tres países anfitriones, rol que subraya la relevancia diplomática y deportiva de este viaje. La agenda oficial concentra una serie de encuentros clave con sus homólogos de la región.

Se anticipa que, antes del inicio del evento de la FIFA, la presidenta sostenga un breve encuentro cara a cara con el presidente estadounidense, Donald Trump. Fuentes diplomáticas indican que la conversación se centrará en temas de logística, cooperación trilateral y coordinación conjunta con miras a la organización del Mundial.

Posteriormente, Sheinbaum Pardo tiene programado reunirse con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con la finalidad de revisar la agenda bilateral y los compromisos comunes entre ambas naciones.

Encuentro presidencial

El evento central de la jornada es el sorteo de la Copa Mundial, programado para llevarse a cabo a las 12:00 horas (tiempo de México) en el Centro Kennedy. La presencia de los tres jefes de Estado en el escenario es parte del protocolo de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Una vez concluida su participación en el sorteo, la agenda de la presidenta se traslada al ámbito cultural y comunitario. A las 13:35 horas, Sheinbaum tiene programado llegar al Instituto Cultural Mexicano, un punto neurálgico para la diplomacia nacional en la capital estadounidense.

Cinco minutos más tarde, a las 13:40 horas, la mandataria sostendrá un almuerzo privado de trabajo. En esta comida participarán miembros de su equipo de colaboradores y representantes diplomáticos de México en Washington.

Agenda cultural

El punto culminante de su visita es el encuentro con la diáspora mexicana. A las 14:45 horas, la presidenta encabezará una reunión privada con personas líderes de la comunidad mexicana residentes en Washington, Virginia y Maryland.

Durante este encuentro, Sheinbaum Pardo ofrecerá un mensaje a la comunidad. Posteriormente, participará en un diálogo abierto, el cual será moderado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

El viaje, que fue previamente anunciado como de corta duración, busca maximizar el tiempo diplomático en Washington. La agenda integra la representación oficial del país como sede del Mundial 2026 y la atención a los asuntos de la comunidad mexicana residente en los estados circundantes a la capital estadounidense.