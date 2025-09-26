La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no hará acuerdos en lo “oscurito” con empresas para reducir impuestos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México no negociará el cumplimiento de las obligaciones fiscales y que cada contribuyente deberá pagar lo que le corresponde conforme a la ley.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, señaló que en el pasado existieron esquemas de consolidación fiscal que permitían a algunas empresas reducir de forma significativa sus cargas tributarias. Subrayó que esas prácticas ya no tienen cabida en su administración.

“Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos quedaron atrás. Nosotros no vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la ley, nunca. Como decía Juárez: nada ni nadie por encima de la ley”, expresó.

Sheinbaum aclaró que los contribuyentes cuentan con el derecho de audiencia y que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) atenderá a todas las personas y empresas que lo soliciten.

“Esto no es autoritarismo. Las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona, pero la ley es la ley”, puntualizó.

La mandataria federal sostuvo que su gobierno apuesta por un Estado de derecho que garantice igualdad de condiciones para todos los contribuyentes y que no permitirá excepciones mediante acuerdos políticos o técnicos fuera de los marcos legales.