La presidenta de México confirmó que sostendrá un encuentro breve con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá antes de la ceremonia de la FIFA.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la mañana de este jueves que sostendrá una reunión presencial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Washington, D.C., aprovechando la visita de los tres mandatarios para la celebración del sorteo de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sheinbaum Pardo detalló que la reunión será de corta duración debido a la logística ajustada del evento deportivo, pero servirá como el primer acercamiento trilateral presencial en este contexto.

Para cumplir con los tiempos establecidos, la presidenta informó que se trasladará a la capital estadounidense en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El vuelo está programado para salir la tarde-noche de este jueves, permitiendo que la delegación mexicana pernocte en Washington y asista puntualmente a la ceremonia en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el viernes por la mañana.