Se han reunido al menos cinco veces durante el actual sexenio para discutir temas económicos, de inversión y cooperación.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo la tarde de este lunes una nueva reunión con el empresario Carlos Slim Helú en Palacio Nacional, en lo que sería al menos el quinto encuentro entre ambos desde el inicio del actual sexenio.

Slim, considerado por Forbes como el empresario con mayor riqueza en México, llegó minutos antes de las 14:30 horas. Descendió de un vehículo negro y entró a pie por un pequeño acceso ubicado sobre la calle Corregidora, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una entrada que generalmente no se utiliza.

Carlos Slim se reúne con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional



La última vez que Slim –catalogado por la revista Forbes como el empresario con la mayor riqueza en México– estuvo en Palacio Nacional con Sheinbaum Pardo fue el tres de julio, cuando la mandataria y otros… pic.twitter.com/ZcjCVJVZ5Q — Milenio (@Milenio) November 24, 2025

Más tarde, también se reportó que ingresó por la puerta de Correo Mayor, correspondiente al acceso tradicional para invitados especiales al recinto. Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de la conversación más reciente, pero el empresariado ha sido una pieza clave en la agenda económica de la administración federal.

Encuentros previos y temas en la agenda

La última vez que la presidenta y el presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso se reunieron en Palacio Nacional fue el 3 de julio. En aquel encuentro, Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión de dos horas con varios empresarios para revisar avances y acelerar el llamado Plan México.

Antes de esa fecha, el 29 de mayo, Slim Helú y su hijo Carlos Slim Domit también acudieron al recinto. Un día después, la Mandataria federal señaló que habían conversado sobre la situación económica del país, la llegada de nuevas inversiones y la relación con el gobierno de Estados Unidos.

En esa ocasión, Sheinbaum destacó que Slim es “un hombre inteligente y culto”, y calificó como “refrescante” escuchar sus opiniones sobre temas nacionales.

En octubre pasado, la presidenta agradeció públicamente a Carlos Slim y a la iniciativa privada el apoyo brindado a personas afectadas por las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro.

Con la reunión de este lunes, suman al menos cinco encuentros entre Sheinbaum y Slim en Palacio Nacional durante el presente sexenio.