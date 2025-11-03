La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 3 de noviembre de 2025 que el empresario Ricardo Salinas Pliego “politiza todo porque no quiere pagar impuestos”, al referirse a sus publicaciones tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha politizado el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, porque no quiere pagar impuestos.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó un "uso político" que le quieren dar a "esta lamentable y condenable situación": "Ni siquiera hay empatía con lo que ocurrió, es el uso de este momento para acusar campañas como ´narcogobierno´".

"Esta persona (Salinas Pliego) politiza todo porque no quiere pagar impuestos, esa es la verdad, no quiere cumplir con la ley", declaró la titular del Ejecutivo federal luego de que el presidente de Grupo Salinas compartió un video de la toma del Palacio de Gobierno de Morelia.

"Por esto los corruptos del partido Morena quieren prohibir que el pueblo esté armado, quieren ciudadanos indefensos para que sean víctimas de sus socios criminales y no puedan defenderse", expresó Salinas Pliego.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que la indignación de los habitantes de Uruapan por la muerte de su alcalde es natural, además que era un hombre muy querido.

"Es el uso político muy obvio en esta situación para lanzarse contra el gobierno", declaró al señalar la convocatoria contra su administración de un grupo identificado en redes sociales como Generación Z.

Aseveró que hay mucho dinero involucrado en levantar tendencias en redes sociales para ir generando un ambiente o confundir.

Insistió en que la idea de las ejecuciones extrajudiciales no lleva a nada: "Bueno, sí, lleva a más violencia". Comentó que Lázaro Cárdenas Batel era gobernador cuando el expresidente Felipe Calderón declaró "la guerra contra el narco".

"Calderón llega con un fraude electoral en 2006 y después decide legitimarse a través de una guerra contra el narco que declaró en Michoacán", dijo al referirse también a la figura de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos.

Señaló también los cambios en el Poder Judicial para que no se libere a delincuentes.