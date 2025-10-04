Claudia Sheinbaum destacó que la corrupción “es traición a todos los valores y corroe el alma nacional”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las Fuerzas Armadas Mexicanas encarnan valores que las obligan a vivir con rectitud y que cada acción que realizan representa al país.

Durante una ceremonia solemne con motivo del aniversario de la creación de la Armada de México, la mandataria hizo un llamado a los servidores públicos a rechazar la corrupción y a servir con honestidad.

“Sin honestidad, nada perdura. Lo contrario a la honestidad es la corrupción, que debe verse siempre como lo que es: la traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones” , expresó Sheinbaum, citada por Reforma.

Valores que sostienen la patria

Acompañada por altos mandos militares, la presidenta de la Cámara de Diputados y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sheinbaum evocó los orígenes de la fuerza naval mexicana y estableció un vínculo entre los principios militares y los valores del gobierno civil.

"La lealtad significa fidelidad absoluta al pueblo y a la patria; el deber impulsa a cumplir la misión sin vacilación; el patriotismo es amor a la nación expresado en entrega y sacrificio; y la honestidad es la base que da sentido y fuerza a todos los demás valores. Porque sin ella, nada perdura" , señaló.

La mandataria subrayó que la lealtad a la patria también implica lealtad a la verdad y a los principios éticos, y advirtió que la corrupción no solo destruye instituciones, sino también el espíritu del país.

"Debe sancionarse y, al mismo tiempo, enaltecer la honestidad como principio de vida. La vida de quienes servimos al pueblo y a la patria exige valores profundos, no lujos superfluos. ¿De qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación y el legado?" , cuestionó.

“No hay riqueza que valga más que el honor”

Entre aplausos del personal naval, Sheinbaum exhortó a los servidores públicos a vivir con rectitud y dar ejemplo desde sus cargos.