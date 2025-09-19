La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en el Zócalo capitalino, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

La mañana de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lideró la ceremonia de izamiento de la bandera nacional a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México, como homenaje a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

El acto inició a las 7:15 horas, cuando la mandataria salió de Palacio Nacional acompañada por integrantes de su gabinete y autoridades civiles y militares.

Estuvieron presentes Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; Pedro Morales, secretario de Marina; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; y Laura Velázquez Alzúa, comisionada nacional de Protección Civil.

También asistieron la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa.

Durante la ceremonia, elementos de las Fuerzas Armadas entonaron el Canto a la Bandera y el Himno Nacional Mexicano. Posteriormente, la banda de guerra ejecutó el toque de “Silencio”, en recuerdo de las miles de personas que perdieron la vida en ambos desastres.



