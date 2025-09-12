La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la necesidad de discutir la legalización de la eutanasia en México. Señaló que existen opiniones encontradas y que es fundamental escuchar todas las voces para avanzar en un marco legal que respete el derecho a decidir sob

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este jueves sobre la posibilidad de legalizar la eutanasia en el país. Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el tema debe abordarse con responsabilidad y respeto a las distintas posturas.

“Es un tema interesante y hay que debatirlo. Hay personas que no están de acuerdo y personas que están de acuerdo. Prefiero que se discuta y se escuchen todas las voces”, declaró.

Actualmente, la Ciudad de México cuenta desde 2008 con la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a pacientes en fase terminal expresar de antemano qué tratamientos médicos desean recibir o rechazar. Esta legislación reconoce el derecho a una “muerte digna”, pero solo contempla la eutanasia pasiva, es decir, la suspensión de tratamientos que prolonguen la vida.

La eutanasia activa, que consiste en administrar intencionalmente un fármaco letal para poner fin al sufrimiento de un paciente, sigue prohibida en el país.

Transformación en marcha

En el mismo encuentro con medios, Sheinbaum también destacó avances en la política social. Recordó que durante los últimos años se han implementado medidas como el aumento al salario mínimo —que creció más de 100% en términos reales— y la consolidación de los programas de Bienestar como derechos constitucionales.

“Por supuesto que la transformación está en marcha, funciona y mejora la calidad de vida, sobre todo de los que menos tienen”, afirmó la presidenta, quien también anunció proyectos de desarrollo tecnológico y el Plan México, orientado a atraer inversión y generar empleo.

El planteamiento de Sheinbaum abre un debate nacional sobre la eutanasia en México. Mientras tanto, el marco legal solo permite rechazar tratamientos médicos en etapa terminal, dejando pendiente la discusión sobre la legalización de la eutanasia activa.



