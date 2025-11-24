Claudia Sheinbaum aseguró que la reducción de la jornada laboral avanzará mediante acuerdos entre sectores productivos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el acuerdo para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales estará listo antes de que termine 2025. Sin embargo, aclaró que la discusión legislativa podría darse hasta el primer periodo ordinario de sesiones de 2026, que inicia en febrero.

La Mandataria señaló que la intención es presentar el consenso antes del cierre del año. “Queremos que se haga público este año el acuerdo” , afirmó durante una conferencia.





Consenso entre trabajadores y empresarios

Sheinbaum subrayó que el Gobierno ha buscado un punto medio entre empleadores, sector empresarial y representaciones laborales . Recordó que las reformas impulsadas en la actual Administración se han construido mediante acuerdos. “Las reformas laborales han sido por consenso, todos los aumentos salariales del salario mínimo han sido por consenso”, declaró.

También destacó que otros modelos, como el Pacic, los acuerdos con gasolineros y los cambios en subcontratación y pensiones, se lograron sin imponer medidas.

“El Pacic […] no es una imposición de precios, sino un acuerdo voluntario que se cumple”, señaló.

De acuerdo con la Presidenta, la meta es que la reforma de las 40 horas siga el mismo camino: un proceso gradual, con respaldo empresarial y diálogo constante.